Экс-разведчик ВС США Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено
Он отметил, что обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию «капитулировать» благодаря западному оружию «разбились о первую линию российской обороны».
«Поэтому контрнаступление завершено», — сказал Риттер.
При этом, по его словам, США скажут Украине, что «всё кончено», и ей придётся изменить свою позицию.
Ранее Риттер заявил, что ВСУ разбегаются после ударов российских ТОС «Солнцепёк».
Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS.