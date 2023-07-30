Экс-разведчик ВС США Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что из-за неспособности ВСУ добиться хоть какого-то успеха на фронте, Вашингтон может заявить о завершении контрнаступления Киева.

Он отметил, что обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию «капитулировать» благодаря западному оружию «разбились о первую линию российской обороны».

«Поэтому контрнаступление завершено», — сказал Риттер.

При этом, по его словам, США скажут Украине, что «всё кончено», и ей придётся изменить свою позицию.

Ранее Риттер заявил, что ВСУ разбегаются после ударов российских ТОС «Солнцепёк».

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS.