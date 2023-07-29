Узнать больше

Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS

Короткая ссылка
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет РСЗО HIMARS силами ПВО ВС России.
Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS
  • Gettyimages.ru

В интервью YouTube-каналу London Real он сообщил, что система ПВО России великолепна.

Она сбивает снаряды HIMARS и всевозможные ракеты, отметил Макгрегор он.

«Именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — заявил эксперт.

Он добавил, что «чудовищные потери» ВСУ также ухудшают ситуацию Зеленского.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News выразил мнение, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить