Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS
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В интервью YouTube-каналу London Real он сообщил, что система ПВО России великолепна.
Она сбивает снаряды HIMARS и всевозможные ракеты, отметил Макгрегор он.
«Именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — заявил эксперт.
Он добавил, что «чудовищные потери» ВСУ также ухудшают ситуацию Зеленского.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News выразил мнение, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.