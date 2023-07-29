Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в безвыходном положении из-за перехвата и уничтожения ракет РСЗО HIMARS силами ПВО ВС России.

В интервью YouTube-каналу London Real он сообщил, что система ПВО России великолепна.

Она сбивает снаряды HIMARS и всевозможные ракеты, отметил Макгрегор он.

«Именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении», — заявил эксперт.

Он добавил, что «чудовищные потери» ВСУ также ухудшают ситуацию Зеленского.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News выразил мнение, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.