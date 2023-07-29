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Экс-разведчик Риттер: после провала наступления у Киева останется лишь два плохих варианта

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что после провала контрнаступления Украине придётся выбрать один из двух плохих вариантов.

Об этом он рассказал в своей статье для Consortium News.

«Украине теперь остаётся выбирать яд по своему усмотрению», — сказал Риттер.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому в первом случае придётся согласиться на мир, принимая «территориальные претензии России» и навсегда отказаться от возможности членства в НАТО.

Согласно второму варианту, как отмечает экс-разведчик, Киев продолжит борьбу с вероятно «новой потерей территории и уничтожением украинской нации».

Ранее Риттер заявил, что в НАТО напуганы из-за разгрома ВСУ и боятся за Польшу.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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