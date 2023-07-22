Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер заявил, что в НАТО напуганы из-за разгрома ВСУ и боятся за Польшу

Короткая ссылка
В НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала Gegenpol экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что в НАТО напуганы из-за разгрома ВСУ и боятся за Польшу
  • РИА Новости

«Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит в этой войне. Очевидно, что этого не произойдёт и очень скоро НАТО придётся иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ», — цитирует его РИА Новости.

По словам офицера, в альянсе очень напуганы, так как не ожидали грозного противника на рубежах.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт процесс «ополячивания» страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить