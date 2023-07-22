В НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала Gegenpol экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит в этой войне. Очевидно, что этого не произойдёт и очень скоро НАТО придётся иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ», — цитирует его РИА Новости.

По словам офицера, в альянсе очень напуганы, так как не ожидали грозного противника на рубежах.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заметил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт процесс «ополячивания» страны.