Володин: Зеленский занимается «ополячиванием» Украины
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Зеленский ведёт процесс ополячивания страны», — отметил Володин.
Председатель Госдумы указал, что Зеленский занимается этим в надежде, что в благодарность за это его хозяева в Вашингтоне и Брюсселе дадут ему возможность подольше удержаться во власти.
Володин напомнил о ряде законодательных и иных инициатив на Украине в рамках данного стремления Зеленского, в частности закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал планы создания польско-литовско-украинского соединения.