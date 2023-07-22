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Володин: Зеленский занимается «ополячиванием» Украины

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт процесс «ополячивания» страны.
Володин: Зеленский занимается «ополячиванием» Украины
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Зеленский ведёт процесс ополячивания страны», — отметил Володин.

Председатель Госдумы указал, что Зеленский занимается этим в надежде, что в благодарность за это его хозяева в Вашингтоне и Брюсселе дадут ему возможность подольше удержаться во власти.

Володин напомнил о ряде законодательных и иных инициатив на Украине в рамках данного стремления Зеленского, в частности закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал планы создания польско-литовско-украинского соединения.

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