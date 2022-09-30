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Путин: жители Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья станут гражданами России навсегда

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Жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда, заявил российский государственный лидер Владимир Путин.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

30 сентября президент заявил, что 30 сентября в Москве будут подписаны договоры о принятии четырёх новых субъектов страны по итогам референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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