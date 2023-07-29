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Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls, что США допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт.

Об этом информирует РИА Новости.

«США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело», — сказал Макгрегор.

По его словам, в Вашингтоне считали, что Россия всё ещё «отсталое хаотичное государство», каким оно было в 1990-х годах.

«США полностью пропустили всё то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — добавил экс-советник.

Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России.

Кроме того, он заявил, что Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом.

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