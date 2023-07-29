Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине
Об этом информирует РИА Новости.
«США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело», — сказал Макгрегор.
По его словам, в Вашингтоне считали, что Россия всё ещё «отсталое хаотичное государство», каким оно было в 1990-х годах.
«США полностью пропустили всё то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — добавил экс-советник.
Ранее Макгрегор заявил, что ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России.
Кроме того, он заявил, что Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом.