Украинская армия начинает разваливаться под ударами ВС России, она несёт большие потери. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«ВСУ начинают таять... Украина уже проиграла, её вооружённые силы разваливаются на части», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу Redacted на YouTube.

Макгрегор пояснил, что любая армия мира в условиях боевых действий достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением.

По данным RT, украинские войска за 53 дня наступления не смогли продвинуться дальше серых зон, они отошли от рубежей атаки примерно на 5 км и вместо выхода к Азовскому морю завязли в позиционных боях.

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, проблемы контрнаступления украинских войск не связаны с недостаточной поддержкой со стороны Запада.