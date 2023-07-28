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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России

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Украинская армия начинает разваливаться под ударами ВС России, она несёт большие потери. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России
  • © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

«ВСУ начинают таять... Украина уже проиграла, её вооружённые силы разваливаются на части», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу Redacted на YouTube.

Макгрегор пояснил, что любая армия мира в условиях боевых действий достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением.

По данным RT, украинские войска за 53 дня наступления не смогли продвинуться дальше серых зон, они отошли от рубежей атаки примерно на 5 км и вместо выхода к Азовскому морю завязли в позиционных боях.

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, проблемы контрнаступления украинских войск не связаны с недостаточной поддержкой со стороны Запада.

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