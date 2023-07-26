Кирби: проблемы контрнаступления ВСУ не связаны с недостаточной поддержкой Запада

Проблемы контрнаступления украинских войск не связаны с недостаточной поддержкой со стороны Запада, уверен Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

В ходе брифинга он заявил, что у ВСУ «было всё, о чём они просили».

«Представление о том, что они не получили всё, что им требовалось перед контрнаступлением, или что нехватка возможностей является причиной замедления, неверное», — цитирует его ТАСС.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, пробиться через «зоны безопасности» ВС России очень тяжело.

По данным, которые привёл российский лидер Владимир Путин, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Мобилизационный ресурс Украины при этом истощается, отмечал он.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос также признал, что российская армия обладает существенными преимуществами перед украинскими войсками.

Так, украинские военнослужащие рассказали изданию Kyiv Post, что ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на 1 км.