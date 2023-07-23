Украинский генерал Кривонос признал, что ВС России имеют большое преимущество перед ВСУ

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия обладает существенными преимуществами перед украинскими войсками.

Об этом Кривонос сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинская армия в вопросе поддержки со стороны государства значительно проигрывает.

Кривонос также признал, что украинским войскам не удалось добиться успехов в ходе контрнаступления.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.