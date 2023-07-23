Украинский генерал Кривонос признал, что ВС России имеют большое преимущество перед ВСУ
- РИА Новости
Об этом Кривонос сказал в эфире телеканала «Прямой».
«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинская армия в вопросе поддержки со стороны государства значительно проигрывает.
Кривонос также признал, что украинским войскам не удалось добиться успехов в ходе контрнаступления.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.