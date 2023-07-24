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Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика из-за минных заграждений

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Контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, пробиться через «зоны безопасности» ВС России очень тяжело, признал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
Резников признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика из-за минных заграждений
  • AP

Украинский министр при этом утверждает, что он «не беспокоится», потому что наступление «идёт по плану».

«Это вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта», — сказал Резников.

Глава украинского Минобороны признал, что ситуация на юге замедлилась во многом из-за минных заграждений, установленных российскими войсками. Украинские солдаты вынуждены «вручную расчищать пути через поля», рассказал он.

Как отметил чиновник, у ВС России благодаря минам выстроены «серьёзные зоны безопасности», которые «очень трудно прорвать».

По данным, которые накануне привёл российский лидер Владимир Путин, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Мобилизационный ресурс Украины при этом истощается, отмечал он.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос также признал, что российская армия обладает существенными преимуществами перед украинскими войсками.

Так, украинские военнослужащие рассказали изданию Kyiv Post, что ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на 1 км.

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