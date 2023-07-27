ВСУ за 53 дня наступления не смогли продвинуться дальше серых зон

По данным RT, украинские войска за 53 дня наступления не смогли продвинуться дальше серых зон, они отошли от рубежей атаки примерно на 5 км и вместо выхода к Азовскому морю завязли в позиционных боях.

План наступления ВСУ предполагал быстрый бросок на Токмак и Мелитополь в Запорожской области, но грамотно выстроенная линия российской обороны, а также хорошо налаженное взаимодействие между подразделениями фактически остановили наступление ВСУ там, где оно началось.

После ряда крупных неудач украинские войска несколько раз пытались поменять тактику, масштабировать или, наоборот, уменьшить наступательные порядки, однако в итоге вернулись к малоэффективным лобовым атакам на укрепрайоны российских войск.

В связи с большими потерями ВСУ пришлось задействовать резервы, которые должны были потребоваться им значительно позже.

При этом в случае отказа украинской армии от лобовых атак одним из вариантов развития наступления может стать удар украинской армии в районе Каменского — Васильевки в Запорожской области.

Предположительно, там ВСУ могут планировать высадку десанта через высохшую часть береговой линии Каховского водохранилища. По одной из версий, для подготовки этой операции и была взорвана плотина Каховской ГЭС.

Существенных отличий тактики новой фазы наступления ВСУ от старой практически нет. При этом основные проблемы для украинской армии остаются прежними, в том числе героизм российских военных на линии фронта, эшелонированная оборона ВС России, активность артиллерии и авиации, а также минные поля, нащупать брешь между которыми украинская пехота так и не смогла.

За 53 дня наступления украинские войска, предположительно, могли лишиться 17 бригад численностью по 3 тыс. человек. Это составляет примерно 75% от общего числа военнослужащих ВСУ, получивших обучение в странах НАТО.

«Истощение кадрового состава хорошо заметно по пленным: если в первые дни наступления из-за ранений и бессмысленности сопротивления в плен сдавались в основном мужчины, средний возраст которых — 30—35 лет, то на 53-й день наступления средний возраст пленных превысил 40 лет и вплотную подбирается к отметке 45 лет», — отмечается в разборе RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все попытки контрнаступления ВСУ отбиты.