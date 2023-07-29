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Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ разбегаются после ударов российских ТОС «Солнцепёк»

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Применение российскими военными тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» заставляет ВСУ спасаться бегством. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ разбегаются после ударов российских ТОС «Солнцепёк»
  • РИА Новости

Киевские власти, подчеркнул он, не говорят о том, что ВС России наносят удары по живой силе украинской армии с помощью планирующих авиабомб, а также ТОС-1 и ТОС-2.

«После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают», — приводит РИА Новости слова Риттера в интервью на YouTube-канале Dialogue works.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении.

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