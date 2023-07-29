Путин рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО на 15 км по фронту и 4 км в глубину

Российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на 15 км по фронту и 4 км в глубину.

Так, глава государства заявил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичёва подразделения ВС России не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление и «забирают нужные для наших войск участки».

Также Путин отметил, что на двух участках есть продвижение, в том числе на одном из них — 15 километров по фронту и примерно 4 километра в глубину.

Он уточнил, что российские войска делают это для улучшения своего положения. В том числе занимают высотки и создают новые опорные пункты.

«Действуют уверенно», — сказал президент.

Также Путин заявил, что украинские войска везде остановлены и отброшены.