Главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что проукраинская позиция Польши загнала её в тупик.

По его словам, в Киеве очень удобно говорить, что Украина воюет за весь «свободный мир», в том числе и за то, чтобы «Польше быть или не быть».

Энгельгард отметил, что это даёт киевскому режиму военную, финансовую и политическую поддержку.

«Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это «наша война», — сказал журналист.

Ранее МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.