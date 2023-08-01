«В отношениях наметилась раздражённость»: посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева

Посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за слов представителя канцелярии польского президента о неблагодарности Киева за помощь. Украинская сторона назвала подобные заявления «не соответствующими действительности и неприемлемыми». Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Украине следует проявлять больше признательности за уже оказанную Западом помощь Киеву. В беседе с RT эксперты отметили, что подобная риторика говорит об усталости Европы от запросов Киева.

Украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — заявили в пресс-службе МИД Украины.

В то же время киевские дипломаты выразили уверенность, что украинско-польская дружба «намного глубже, чем политическая целесообразность». Как заявила украинская сторона, политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений двух народов.

Ранее Пшидач в интервью телеканалу TVP заявил, что Украина получила от Польши обширную поддержку, вследствие чего Киеву стоит начать ценить роль Варшавы.

Пшидач упомянул об этом в контексте истечения 15 августа срока запрета на импорт сельхозпродукции с Украины. Между тем Варшава и другие крупные экспортёры настаивают на продлении этой меры, причём польская сторона ранее заявила о намерениях самостоятельно закрыть границы для зерна даже в случае непродления запрета.

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Ранее в июле глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует проявлять больше признательности за уже оказанную Западом помощь Киеву. По словам Уоллеса, «людям хочется видеть хоть толику благодарности».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT напомнил, что поведение Уоллеса вызвало резкую критику у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

«Сейчас поляки продублировали, как мне кажется, высказывание Бена Уоллеса. Не они первые и не они последние. Мы с вами видим только верхушку айсберга, два «всплеска» неудовольствия украинской бесцеремонностью. Но я допускаю, что вот эти два «всплеска», британский и польский, отражают общую тенденцию стран ЕС и в целом стран Запада», — полагает Оленченко.

По его мнению, западные страны уже на уровне политического руководства откровенно выражают неудовольствие и усталость от украинского иждивенчества. Оленченко полагает, что США «приучили» Украину к модели поведения, в которой все действия Киева, которые зачастую выглядят как капризы, должны немедленно исполняться.

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«Это уже не просто неудовольствие, это — раздражение, вызванное тем, что жизнь европейцев подчинена только одному — что бы ещё сделать для Украины», — сказал эксперт. Он добавил, что «Украина раньше была инструментом сплочения, а сейчас становится инструментом разъединения».

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, предположил, что Польша не воспринимает Украину как равного партнёра и рассматривает украинское государство как сферу своих интересов.

«Раздражительные комментарии что со стороны украинских, что со стороны польских должностных лиц свидетельствуют о том, что в отношениях между сторонами наметилась раздражённость и усталость», — полагает Мезюхо.

Он также придерживается мнения, что Варшаве пока не удаётся в полной мере «монетизировать» активность по украинскому кейсу.

«Украина «зазвездилась», она требует не только от Польши, но и от других европейских стран больше поддержки в виде финансов и других преференций», — заключил Мезюхо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «на Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не всё ладно».

«Западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — отметила дипломат.

Отметим, что ранее об этом также высказался Владимир Путин. По его словам, идея отторгнуть западные области Украины среди элит Польши «очень живуча и никогда их не покидает».