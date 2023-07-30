Путин заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Константиновском дворце заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины.

Путин обратил внимание на то, что идёт пробрасывание идеи введения подразделений Польши на Украину с целью якобы поддержания безопасности на Украине.

Президент России отметил, что это связано с тем, что на Украине «всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий», однако там необходимо «поддерживать порядок и дисциплину».

«Но если это произойдёт, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», — считает российский лидер.

Также Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на западе Украины.