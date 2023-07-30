Российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.

Путин считает, что все понимают, что такой поворот событий маловероятен.

При этом он добавил, что «у некоторых польских политических элит такая идея очень живуча и никогда их не покидает».

«Эти планы очень известны», — сказал президент России.

Также Путин заявил, что Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что цель вступления Украины в НАТО по частям заключается в отрыве её западных территорий.