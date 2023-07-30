Узнать больше

Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.

Путин считает, что все понимают, что такой поворот событий маловероятен.

При этом он добавил, что «у некоторых польских политических элит такая идея очень живуча и никогда их не покидает».

«Эти планы очень известны», — сказал президент России.

Также Путин заявил, что Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что цель вступления Украины в НАТО по частям заключается в отрыве её западных территорий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить