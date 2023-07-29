Путин: Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с планами Польши относительно западных земель Украины, однако «к этому дело и идёт».

«Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «дело идёт» к созданию такого вида угрозы.

Насколько известно России, есть планы создания польско-литовско-украинских подразделений для размещения на границе с Белоруссией.

Также Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.