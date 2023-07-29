Узнать больше

Путин: Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с планами Польши относительно западных земель Украины, однако «к этому дело и идёт».

«Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим», — сказал он. 

Путин подчеркнул, что «дело идёт» к созданию такого вида угрозы.

Насколько известно России, есть планы создания польско-литовско-украинских подразделений для размещения на границе с Белоруссией.

Также Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить