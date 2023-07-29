Путин: Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине
«Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим», — сказал он.
Путин подчеркнул, что «дело идёт» к созданию такого вида угрозы.
Насколько известно России, есть планы создания польско-литовско-украинских подразделений для размещения на границе с Белоруссией.
Также Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.