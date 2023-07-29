Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

Как он рассказал, недавно российские военные взяли в плен несколько человек. Выяснилось, что ВСУ сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолётов и авиационной техники.

«Это говорит о чём — мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается», — отметил Путин в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Также российский лидер заявил, что украинские войска с 4 июня потеряли 415 танков.