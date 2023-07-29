Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли 415 танков с 4 июня.

Общение Путина с представителями СМИ проходит в Константиновском дворце.

«На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, и это только то, что мы видим, а сейчас — 415», — отметил президент.

Также он заявил о потерях украинской армией более 1,3 тыс. единиц бронемашин разного класса.

«Две трети, наверное, — это западного производства» — уточнил президент.

Также Путин заявил, что серьёзных изменений в оперативной обстановке в зоне СВО за последние несколько суток нет.