Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что цель вступления Украины в НАТО по частям заключается в отрыве её западных территорий.

По его словам, в настоящее время ведётся много разговоров о том, чтобы принять Украину в НАТО по частям.

«За этим (стоит то, чтобы. — RT)... оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению «зашло», они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше», — сказал Лукашенко.

Для Минска и Москвы отрыв Западной Украины неприемлем, подчеркнул белорусский лидер

Он также отметил: если населению Западной Украины нужно будет, «мы, конечно, будем её поддерживать».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ.

Американский политик, кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что роспуск НАТО стал бы лучшим исходом для украинского народа.