Лукашенко: вступление Украины в НАТО по частям имеет целью оторвать её западные территории
- РИА Новости
По его словам, в настоящее время ведётся много разговоров о том, чтобы принять Украину в НАТО по частям.
«За этим (стоит то, чтобы. — RT)... оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению «зашло», они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше», — сказал Лукашенко.
Для Минска и Москвы отрыв Западной Украины неприемлем, подчеркнул белорусский лидер
Он также отметил: если населению Западной Украины нужно будет, «мы, конечно, будем её поддерживать».
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в НАТО обеспокоены возможностью перехода россиян в наступление до границ Польши из-за разгрома ВСУ.
Американский политик, кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что роспуск НАТО стал бы лучшим исходом для украинского народа.