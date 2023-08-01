Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналу Myśl Polska заявил, что если Польша откажется договариваться с Россией и будет нацелена на продолжение конфликтов с ней, то польской стороне придёт конец.

«Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено», — заявил полковник.

Макгрегор указал на то, что расположение Польши в центре Европы предоставляет ей два варианта развития: развязать конфликт или обеспечить полную стабильность. При этом первый сценарий может стать для польской стороны роковым.

«Выдворите все иностранные войска и отправьте своих дипломатов в Москву», — обратился полковник к полякам.

Макгрегор также призвал польских властей прекратить поставки вооружения ВСУ.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Константиновском дворце заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины.