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Путин: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в течение трёх-четырёх месяцев

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Российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

Он напомнил, что Россия не говорила о готовности начать бесплатные поставки зерна с сегодняшнего дня.

«В беднейшие страны мы готовы начать поставлять зерно бесплатно из гуманитарных соображений, 25—50 тыс. т мы начнём поставлять в течение ближайших трёх-четырёх месяцев», — сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Также российский лидер заявил в ответ на вопрос RT, что все помнят о помощи Москвы странам Африки в борьбе за освобождение.

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