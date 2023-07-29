Путин: бесплатные поставки зерна в Африку начнутся в течение трёх-четырёх месяцев
Он напомнил, что Россия не говорила о готовности начать бесплатные поставки зерна с сегодняшнего дня.
«В беднейшие страны мы готовы начать поставлять зерно бесплатно из гуманитарных соображений, 25—50 тыс. т мы начнём поставлять в течение ближайших трёх-четырёх месяцев», — сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Также российский лидер заявил в ответ на вопрос RT, что все помнят о помощи Москвы странам Африки в борьбе за освобождение.