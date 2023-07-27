Динитротолуол и тротил: ФСБ обнаружила в Керченском проливе ещё одно следовавшее за зерном судно со следами взрывчатки

В Керченском проливе выявлен ещё один иностранный сухогруз, в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки которого обнаружены следы взрывчатки. По данным ФСБ, речь идёт о судне ВМО RIVER, следовавшем из порта Синоп (Турция) в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. С начала лета корабль дважды заходил в одесский порт Рени. Из-за обнаружения взрывчатых веществ сухогрузу запретили проход под Крымским мостом с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ.

Федеральная служба безопасности РФ в ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций выявила ещё одно иностранное судно, которое ранее могло использоваться для доставки взрывчатки на Украину. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«26 июля в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО RIVER, следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тротила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область).

«Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ», — отметили в ФСБ.

Как выяснил RT, сухогруз ВМО RIVER ходит под флагом страны Палау (Океания). 4 июня и 9 июля судно находилось в одесском порту Рени, где провело день и пять суток соответственно.

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ обнаружили следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур. Силовики установили, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. При этом в июле в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. Для сухогруза закрыли проход под Крымским мостом.

Также на russian.rt.com Время пошло: в МИД РФ сообщили о наличии у ООН трёх месяцев на выполнение условий зерновой сделки

17 июля Москва уведомила Анкару и Киев, а также секретариат ООН о своём возражении против дальнейшего продления «Черноморской инициативы». В МИД РФ отметили, что это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле.

Владимир Путин перечислил ряд условий, при которых Россия вернётся к реализации зерновой сделки. В частности, речь идёт о выводе из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, подключении российских банков, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, к международной банковской системе расчётов SWIFT, о возобновлении поставок в РФ запчастей, комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

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«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая её значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в неё, но только при одном условии — если будут в полном объёме учтены, а главное, реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — пояснял президент РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у секретариата ООН есть три месяца на то, чтобы выполнить условия зерновой сделки.

«Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для дочерней или аффилированной структуры Россельхозбанка, как это было указано в процитированном им послании», — говорится в заявлении дипведомства.

Наряду с этим в Минобороны России отметили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. При этом российские военные напомнили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлен временно опасным для судоходства.