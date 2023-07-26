Страны НАТО усилят разведку в регионе Чёрного моря на фоне прекращения зерновой сделки

Страны Североатлантического альянса на фоне прекращения действия зерновой сделки усилят разведку в регионе Чёрного моря, заявил военный блок по итогам совета НАТО — Украина.

Заявление приводит РИА Новости.

«НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в документе.

Там напомнили, что присутствие НАТО в регионе было увеличено в прошлом году за счёт двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.