Страны НАТО усилят разведку в регионе Чёрного моря на фоне прекращения зерновой сделки
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Заявление приводит РИА Новости.
«НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в документе.
Там напомнили, что присутствие НАТО в регионе было увеличено в прошлом году за счёт двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.