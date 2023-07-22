Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
«Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет», — заявил Зеленский.
Он пояснил, что Совет необходимо созвать «для соответствующих кризисных консультаций».
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернётся в зерновую сделку при выполнении семи условий.
В МИД Турции сообщили, что Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.