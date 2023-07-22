Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.

«Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Совет необходимо созвать «для соответствующих кризисных консультаций».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернётся в зерновую сделку при выполнении семи условий.

В МИД Турции сообщили, что Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.