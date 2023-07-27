Зарубежному сухогрузу закрыли доступ к проходу под Крымским мостом из-за взрывчатки
- AP
«ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — говорится в сообщении.
26 июля на борту обнаружили следы динитротолуола и тротила. По данным следствия, в июне и июле судно дважды заходило в украинский порт Рени Одесской области.
В связи с этим было принято решение запретить проход сухогруза под Крымским мостом «с дальнейшим убытием за пределы территориального моря» России.