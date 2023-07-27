Зарубежному сухогрузу закрыли доступ к проходу под Крымским мостом из-за взрывчатки

На иностранном сухогрузе ВМО RIVER, который шёл из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, обнаружили следы взрывчатки — по данным ФСБ России, его могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.

«ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — говорится в сообщении.

26 июля на борту обнаружили следы динитротолуола и тротила. По данным следствия, в июне и июле судно дважды заходило в украинский порт Рени Одесской области.

В связи с этим было принято решение запретить проход сухогруза под Крымским мостом «с дальнейшим убытием за пределы территориального моря» России.