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Зарубежному сухогрузу закрыли доступ к проходу под Крымским мостом из-за взрывчатки

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На иностранном сухогрузе ВМО RIVER, который шёл из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, обнаружили следы взрывчатки — по данным ФСБ России, его могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.
Зарубежному сухогрузу закрыли доступ к проходу под Крымским мостом из-за взрывчатки
  • AP

«ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — говорится в сообщении.

26 июля на борту обнаружили следы динитротолуола и тротила. По данным следствия, в июне и июле судно дважды заходило в украинский порт Рени Одесской области.

В связи с этим было принято решение запретить проход сухогруза под Крымским мостом «с дальнейшим убытием за пределы территориального моря» России.

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