Россия и Турция продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он отметил, что обмены с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются.

«Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присущи «Черноморской инициативе», — цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке.

Также в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.