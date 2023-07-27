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Замглавы МИД Вершинин: Россия и Турция продолжают контакты по обеспечению поставок зерна

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Россия и Турция продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия.
Замглавы МИД Вершинин: Россия и Турция продолжают контакты по обеспечению поставок зерна
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он отметил, что обмены с турецкой стороной по зерновой сделке продолжаются. 

«Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присущи «Черноморской инициативе», — цитирует Вершинина ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке.

Также в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

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