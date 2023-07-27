Гутерреш подтвердил приверженность ООН меморандуму с Россией по экспорту зерна
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По словам дипломата, связанные с зерновой сделкой вопросы стали центральными в беседе с Генсеком ООН на полях саммита в Риме.
«Для нас важно, что Генсек подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума... и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты», — цитирует Вершинина РИА Новости.
В Минобороны России ранее заявили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.
Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.
Венгрия предложила ЕС покрыть часть расходов по перевозке зерна с Украины.