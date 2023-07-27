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Гутерреш подтвердил приверженность ООН меморандуму с Россией по экспорту зерна

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Генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил приверженность всемирной организации меморандуму с Россией по экспорту зерна и удобрений, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Гутерреш подтвердил приверженность ООН меморандуму с Россией по экспорту зерна
  • AP
  • © Andrew Medichini

По словам дипломата, связанные с зерновой сделкой вопросы стали центральными в беседе с Генсеком ООН на полях саммита в Риме.

«Для нас важно, что Генсек подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума... и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты», — цитирует Вершинина РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.

Венгрия предложила ЕС покрыть часть расходов по перевозке зерна с Украины.

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