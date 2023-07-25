Будапешт предложил Евросоюзу субсидировать часть расходов по перевозке зерна с Украины в европейские порты для дальнейшей транспортировки, заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

Он отметил высокую стоимость наземного транспорта — по словам министра, решить проблему можно с помощью постепенной поддержкой транспортных расходов с учётом дистанций со стороны ЕС.

«Это позволит перевозить украинское зерно по суше в европейские порты и далее туда, где оно действительно необходимо», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.

В Минобороны России заявили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.