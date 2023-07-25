ЕК: ЕС обсуждает с Украиной альтернативные пути вывоза зерна

Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

«Наша цель — вывозить зерно, а также искать альтернативные Чёрному морю пути», — цитирует её ТАСС.

По её словам, дискуссии также ведутся о пути через порты Прибалтики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке.

Также в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.