ЕК: ЕС обсуждает с Украиной альтернативные пути вывоза зерна
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Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.
«Наша цель — вывозить зерно, а также искать альтернативные Чёрному морю пути», — цитирует её ТАСС.
По её словам, дискуссии также ведутся о пути через порты Прибалтики.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке.
Также в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.