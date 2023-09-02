Политолог: ООН плохо справлялась со своей миссией до закрытия зерновой сделки

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ООН предложила разморозить активы компаний России для зерновой сделки.

По словам собеседника RT, ООН очень плохо справлялась со своей миссией до закрытия зерновой сделки.

«Они постоянно что-то обещали и делали какие-то заявления. В общем, оказались довольно слабыми и не эффективными. Хотя, вроде бы, это организация, которая имеет всемирный статус. Поэтому рассчитывать на то, что в этот раз их заявление возымеет эффект, особенно не приходится. Просто исходя из предыдущего опыта», — заявил Козюлин.

Он напомнил, что Россия долго предупреждала, что может разорвать зерновую сделку и в итоге выполнила своё обещание.

«Теперь в мире к словам и действиям России относятся серьёзно. Так что я думаю, это в первую очередь касается США, а во вторую Евросоюза, которые должны снять эти санкции с Россельхозбанка. Думаю, на этот раз они более ответственно подойдут к делу. И, конечно, я предполагаю, нужно учитывать роль Турции, которая сама заинтересована в этом, и роль Эрдогана, который очень чётко видит свою цель и идёт к ней. В решении этого вопроса мы можем больше надеяться на Эрдогана, нежели на ООН», — заключил политолог.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источники заявило, что ООН выступила с предложением переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских компаний в рамках реализации зерновой сделки.