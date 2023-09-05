Шойгу: ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении
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По его словам, ВС России продолжают активные действия на всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим несёт колоссальные потери, но уже третий месяц предпринимает попытки контрнаступления.
«Ни на одном из направлений Вооружённые силы Украины своих целей не достигли», — сказал он.
По его словам, власти Украины отчаянно пытаются продемонстрировать западным кураторам какой-либо успех с целью дальнейшего получения помощи. Шойгу подчеркнул, что это только затягивает конфликт.
Также Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.