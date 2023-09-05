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Шойгу: ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.
Шойгу: ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении
  • AP
  • © Roman Chop

По его словам, ВС России продолжают активные действия на всей линии боевого соприкосновения, а киевский режим несёт колоссальные потери, но уже третий месяц предпринимает попытки контрнаступления.

«Ни на одном из направлений Вооружённые силы Украины своих целей не достигли», — сказал он.

По его словам, власти Украины отчаянно пытаются продемонстрировать западным кураторам какой-либо успех с целью дальнейшего получения помощи. Шойгу подчеркнул, что это только затягивает конфликт. 

Также Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

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