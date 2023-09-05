«Без благословения идти в бой нельзя»: как «Ланцеты» охотятся на украинскую технику в Запорожье

Отряд «Каскад» бьёт врага новейшим оружием — беспилотниками и барражирующими боеприпасами. За полтора года в тылу противника и на поле боя несколько сотен раз над танками, бронемашинами и самоходками взвивался факел пламени и чадный дым — это значило, что операторы выследили очередную цель. Репортаж RT — о том, как принимают в каскадовцы и как охотятся на технику неприятеля.

Panzerhaubitze 2000, накрытая маскировочной сетью, задрожала на экране в прицельной рамке.

«Не нам, не нам, но имени Твоему!» — негромко произнёс Дмитрий Саблин, основатель и руководитель «Каскада». Ветхозаветный псалом прозвучал в лесопосадке, где два оператора — разведывательного БПЛА и «Ланцета» — склонились над ноутбуками, выслеживая немецкую 155-мм гаубицу, спрятанную в лесопосадке.

Охота за самоходкой немецкого производства подходила к концу, обнаруженная артустановка была обречена. Через мгновение изображение застыло. Оператор перевёл «Ланцет» в пикирование за секунды до того, как барражирующий боеприпас (так «Ланцет» называют официально) вошёл в зону действия вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

Глушилки РЭБ противника пытались отключать над обнаруженной САУ канал связи, стремясь отвести дрон-камикадзе куда-то в поле, подальше от ценной техники. Но стремительно падающий с неба на скорости порядка 300 км/ч боеприпас это уже не могло остановить.

«Есть», — тихо произнёс командир расчёта и пожал протянутую Саблиным руку. На таком расстоянии спасти немецкую PzH-2000 уже ничто не могло, и всё же для подтверждения попадания с другой площадки подняли беспилотник.

«Готовьте изделие, есть цель»

Командир подразделения, празднующего успех, полковник с позывным Гепард, десантник, тут же, на борту «буханки», подписал алый тканевый колпачок, похожий на шапочку новорождённого. Им после сборки на заводе закрывают камеру «Ланцета». Чёрными буквами по красной материи были выведены дата и марка поражённой единицы.

Оживление как в роддоме при радостном событии объяснимо — квалификация и выдержка операторов, бессонные ночи техников и конструкторов снова сберегли кровь пехотинцев. Горящая где-то в украинском тылу самоходка означала, что с той стороны полетит меньше снарядов по нашим солдатам, сидящим в траншеях.

Основатель отряда БПЛА «Каскад» Дмитрий Саблин

RT

В несколько секунд, когда «Ланцет» шёл на цель, уложились дни и недели тяжёлого труда. До того как несколько килограммов взрывчатки в боеголовке прожгли броню и уничтожили Panzerhaubitze, операторы разведывательных БПЛА долгими часами и днями мониторили местность на экранах, чтобы найти самоходку.

Пока однажды им, как охотникам на дикого зверя, не улыбнулась удача — на грунте рядом с лесопосадкой отпечатались следы траков. След был взят, и через некоторое время рация техников зашипела: «Готовьте изделие, есть цель».

Как только приказ поступил, техники тут же прикрутили рули к «туловищу» «Ланцета» и быстрым синхронным движением установили дрон на катапульту — короткая корректировка уровня, и боеприпас взмыл в безоблачное небо Запорожья, чтобы найти цель.

Наводят «Ланцеты», готовят их к бою, стреляют ими, возят их на позиции, ведут для них разведку самые разные люди: спецназовцы, которые умеют навести шороху в тылу врага, офицеры запаса других родов и видов войск, вчерашние волонтёры, возившие гуманитарку на новые территории, студенты, айтишники, бизнесмены. Поэтому руководителя и основателя «Каскада» Дмитрия Саблина так забавляет читать в сети о том, что его часть — синекура для блатных.

«Блатные? — еле заметно улыбается командир «Каскада». — Ну поедемте посмотрим, какие у нас блатные. В общем-то, правильнее говорить «золотая молодёжь». В смысле, вся молодёжь — всё пополнение — золотая у нас. Хотя некоторые юноши… лет 50 бывают».

Расчёты «Каскада» работают на всём протяжении огромного фронта в 1,2 тыс. км, и Саблину, чтобы объехать все подразделения, нужен не день и не два. В многочисленных разбросанных расположениях нет обычно ни открытых построений, ни выноса знамени.

«Начинать будете с рядового, с техника»

Операторы и техники БПЛА работают круглосуточно, командира подразделения приветствует в помещении короткая шеренга свободных от смены бойцов. Потом короткая беседа об оперативной обстановке — командиры расчётов показывают на электронных картах, где враг пытается скрыться от камер беспилотников, накрывая места сосредоточения своих войск куполами системы радиоэлектронной борьбы.

Оператор БПЛА за боевой работой

RT

«Сколько служить намерен?» — как бы невзначай во время уточнения оперативной обстановки интересуется у командира расчёта Саблин.

«До окончательного результата», — отвечает боец.

«А результат какой?» — продолжает основатель отряда.

«Победа. До победы», — завершает командир расчёта.

Создатель отряда чуть заметно кивает головой. Часть укомплектована добровольцами, но не просто добровольцами, а теми, кого можно было назвать с подачи одного историка «людьми долгой воли». Хотя создан был «Каскад» уже во время специальной военной операции.

Но свои полковые традиции, освящённые войной, у отряда уже есть. С ними Саблин знакомит на одной из точек пополнение — курсантов, которым предстоит стать каскадовцами — или «каскадёрами», как предпочитает говорить командир.

«Начинать будете с рядового, с техника. Всё. Исключений нет ни для кого. Это наша традиция, касается всех — и боевых офицеров с орденами, и тех, кто срочную отслужил, и бывших депутатов Госдумы… У нас такой есть — Олег Алексеевич Колесников, хоть и парламентарий, и выпускник Академии Генштаба, со всеми бегал по полю, запускал аппараты. И в бою все понимают друг друга с полуслова, все возможности и ограничения техники, людей, природных условий», — объясняет Саблин классу новобранцев.

«Оправдание невыполнения приказа одно — смерть»

Каждому новобранцу нужно освоить всю технику, которая есть в отряде. Любой пилот должен уметь летать на всём и в любых условиях.

«Не просто работать, — уточняет Саблин. — А показывать максимум — и свой, и беспилотника. С людьми, с которыми вы будете воевать вместе, вам предстоит жить вместе. Чаще обращаются у нас по имени-отчеству или по имени, но на дисциплине это не сказывается никак. Железный закон: оправдание невыполнения приказа одно — смерть. И могу сказать, что случаев невыполнения приказа у нас нет».

«Ланцет» перед стартом

RT

Личные дела курсантов лежат на столе перед командиром, Саблин берёт личное дело, называет имя. Курсант привстаёт со стула.

«Семья, дети? Как жена отнеслась к тому, что поехал воевать?» — основатель отряда и так это может прочитать — вернее, уже прочитал в лежащем перед ним формуляре. Ему важно увидеть реакцию добровольца.

«К сожалению, потери несёт не только враг, но и мы. Это только похоже на компьютерную игру, но это боевая работа, смертельно опасная. Противник нас ненавидит. Вы это понимаете?» — короткими фразами Саблин даёт понять, что война для добровольца начинается задолго до прибытия на огневые позиции.

А затем новобранцев выводят в школьный двор — познакомить ещё с одной традицией. К строю выносят икону преподобного Георгия Хозевита, покровителя «Каскада».

«Это личное дело каждого, мы не покушаемся на свободу вероисповедания, но без благословения идти в бой нельзя», — поясняет инструктор с позывным Памирец.

Шеренга выстраивается к образу, один за другим все прикладываются к нарисованному багряной краской краю риз небесного покровителя отряда.

«Через год это будут совсем другие люди. Большинство станут высококлассным пилотами — такими же, которые служат у нас сейчас: это несколько десятков лучших операторов дронов с огромным налётом — тысячи часов, по 200—300 вылетов», — говорит командир «Каскада», пока курсанты касаются иконы.

Дело не только в превосходной квалификации каскадовцев. Просто люди, и без того пришедшие сами в отряд, выбравшие именно эту часть, приобретут и новую мотивацию.

«Они уже отдали добровольно власть над собой командиру, они рискуют собой по собственному выбору. Теперь им предстоит понять, как делать невозможное, насколько долг больше любого приказа. Армия рождается в войне, мы все сейчас и есть новая армия, взяли всё самое лучшее от кадровых вооружённых сил и от добровольных частей», — предсказывает Саблин ближайшее будущее новых солдат России.