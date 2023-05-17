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RT опубликовал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой

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Военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.

На кадрах запечатлено, как будущие механики и наводчики проходят практику на БМП-3. Кураторы — военные 150-й дивизии ВС России.

«В бою мы постоянно доказываем, что мы с честью носим название 150-й дивизии, что мы не просто так здесь находимся. Доказываем свою эффективность, чтобы не посрамить память предков», — рассказывает один из бойцов.

Ранее российские бойцы показали военному корреспонденту Владу Андрице бывшие позиции боевиков ВСУ в Марьинке.

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