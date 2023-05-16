Российские бойцы показали военному корреспонденту Владу Андрице бывшие позиции боевиков ВСУ в Марьинке.

В частности, бойцы показали пулемётную точку в здании отдела полиции. Как рассказал командир роты с позывным Тишина, там было четыре слоя кирпича: украинские боевики «чувствовали себя спокойно и в безопасности».

В укреплённых районах украинских боевиков осталось очень много гильз, а также вооружения ВСУ, которое сейчас используют российские военные.

Ранее корреспондент RT Халед аль-Джаббури побывал на линии соприкосновения на Донецком направлении, где российская артиллерийская установка «Акация» работает по позициям ВСУ.