«Киев сделал врагами своих детей»: как Украина преследовала законопослушных граждан
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«Те же рожи, что в Одессе на 2 мая»
Артём Тимченко сегодня носит погоны офицера российской армии. В 2014 году он оставил на Украине, в родном Запорожье, несколько приносивших доход бизнесов, карьеру редактора главной оппозиционной газеты региона и политические амбиции — он баллотировался на пост мэра города и в Верховную раду.
В те годы, признаётся Тимченко, он и представить не мог ни полномасштабных военных действий на подступах к своему родному городу, ни то, что окажется сначала «сепаратистом», а потом командиром армии России.
«Почему я оказался на стороне «антимайдана», а потом и на российской стороне? Как там в «Трёх мушкетёрах» у Дюма: «Все мои друзья находятся на этой стороне, а враги по какой-то непонятной роковой случайности — на другой», — ответ он начинает с шутки. — На Украине мне было комфортно, я думал максимум об объединении в какой-нибудь союз славянских государств, с Белоруссией ещё».
Из жизни известного и обеспеченного медийщика Тимченко вырвался в неустроенный быт «сепара» и «антимайданщика».
«На самом деле я понял, даже не понял, а сам увидел, что к власти идут конченые люди, отребье, откровенные бандиты. И нацизм идёт, чего я принять не мог никак. Гражданскую войну я ощущал, понимал, что она неизбежна. Но предполагал условный балканский сценарий — с региональными конфликтами, серыми и демилитаризованными зонами. Ракетных ударов и длинной линии фронта я не ожидал», — рассказывает он.
- Офицер российской армии Артём Тимченко
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Всё, что произошло, было судьбой, заключает Тимченко: «Даже задним числом трудно объяснить что-то в прошлом рациональными причинами».
«Когда боевики с Западной Украины весной 2014-го приехали штурмовать нашу областную госадминистрацию, мы все, кого там только не было, просто люди собрались, встали между ментами и этими козлами. А нам нужен был опознавательный знак — попытались мотать на рукава бинты, бинтов не хватило. Тут один инициативный казак выдаёт идею: «О, у меня с 9 Мая георгиевская лента осталась, много. Символ Победы». Мы и надели её тогда. Никто ничего не планировал, кураторов не было», — вспоминает офицер.
В те же дни он с группой «антимайдана» поехал в Луганск, чтобы вместе с товарищами встать стеной перед зданием СБУ, которое у восставших против Киева людей должно было отбивать спецподразделение «Ягуар».
«Когда возвращался домой, меня нормальные сотрудники СБУ (тогда там ещё было немало настоящих офицеров, людей с понятиями о чести) предупредили: тебя заберут в Киев по делу о фальшивых долларах. Специально так, чтобы выставить уголовником, а не политическим. Но до Киева ты не доедешь, вместе с силовиками приехали правосеки*. Прикончат в пути», — описывает Тимченко ещё один поворотный пункт в своей судьбе.
«Город Запорожье мы тогда могли захватить. Менты нам говорили: мы все на какое-нибудь усиление уедем или митинг разгонять, оставим только дежурного одного. Оружейка полная… но тогда не срослось, может, и смысла не было. У нас тогда не было границы с Россией. А боевиков, которые приехали кошмарить мой город, координировали из одного центра. Перебрасывали туда, где жарко. Те же рожи, что в Одессе на 2 мая, когда людей сожгли в Доме профсоюзов», — утверждает Тимченко.
Потом было подполье, бегство в Донбасс, служба в ополчении и финал — офицерские погоны российской армии.
«Он не пожалел себя, чтобы жил ты»
Сейчас Днепр — линия боевого соприкосновения, река делит Запорожскую область на российскую и украинскую части, и столица региона пока Мелитополь.
Александр Чуйков возглавляет МГУ — Мелитопольский государственный университет. До «майдана» он служил в милиции, был преподавателем в Харьковском институте МВД, учил курсантов тому, каким должен быть настоящий офицер. В 2014-м он был известен на просторах интернета как «единственный старший офицер на Украине, который сорвал и растоптал свои погоны».
«Это чушь, — морщится Чуйков. — Тогда в Харькове я не срывал погоны, не швырял на землю украинскую символику. Хотя потом она того заслужила. Я с уважением относился к тем, кто стоял напротив меня, к сотрудникам МВД, к бойцам «Беркута». Пусть они и сделали другой выбор и носили герб того государства. Ну что ж, это на их совести».
На видео в сети Чуйков, действительно, без драматических жестов, на которые тогда была щедра Украина, просто снимает с себя китель с погонами, аккуратно вешает его на «плечики», вкладывает во внутренний карман формы служебное удостоверение и надевает обычную, гражданскую куртку. Этот короткий ролик запечатлел переломный момент — верный присяге офицер символически расстаётся с тем государством, которому служил. Потому что государство переродилось в считаные дни.
Хотя в той неразберихе его едва не записали в «борцы с сепаратизмом». Он, единственный, кто тогда не прятал лицо за балаклавой, просто рассказывал на камеры, что исполняет свой долг, служит закону.
- Ректор Мелитопольского государственного университета Александр Чуйков
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Ставший тогда министром внутренних дел Арсен Аваков должен был вручать ему медаль. «Я, естественно, от такой «награды» отказался. А «украинским патриотом» меня сделали журналисты. Меня и попытались сделать символом чего-то там. Потом разобрались, конечно, но было забавно», — вспоминает Чуйков.
Позже ему предъявят подозрение по статье «Организация массовых беспорядков» и объявят его в розыск.
Потом были Крым, служба теперь уже в республиках Донбасса, и теперь он начальник университета. На стене кабинета портрет Верховного Главнокомандующего, в углу — Красное Знамя Победы, а на полке избранных книг — небольшой бюст Нестора Махно, уроженца здешних мест, Гуляйполя, если быть точным.
Чуйков вообще умеет находить совпадения и параллели. Харьковчанин, он стал почти краеведом и фанатом нового для него и для России региона — Запорожской области.
«Вы знали, что герой знаменитой фотографии «Комбат» Алексей Ерёменко тоже родом из этих мест? Здесь столько всего слилось. Вот, смотрите, — ректор МГУ показывает рисунок с чёрно-белой репродукцией фотографии актёра Владимира Этуша. — Мы мурал сделали в Приморске. Он получил тяжёлое ранение здесь же, под Токмаком. В уличных боях тут убивал врага. Боевой офицер, а потом играл Карабаса-Барабаса, комические роли брал с удовольствием. Для детей работал».
Ректор с удовольствием рассказывает, где именно в Бердянске будет огромный портрет актёра, потом объясняет, что уже давно хочет сделать в университете галерею героев, а многим ещё и бюсты поставить.
«Чтобы ты смотрел на фото или скульптуру и понимал — вот он отдал за это жизнь, — говорит Чуйков. — Он не пожалел себя, чтобы жил ты. Война закончится, врага мы победим, но на этом всё не завершится. Надо будет, чтобы дети понимали, что их отцы делали, воспитать их. Я поэтому и ушёл в запас с воинской службы в ДНР, ректором, работать с молодыми. Хочешь хорошо — делай сам».
«Мы вернём себе Днепропетровск»
Глава посёлка Михайловка в Запорожской области с позывным Василич счищает с ботинок жирный чернозём. «Земля тут хорошая, — замечает он и переходит к следующей сельскохозяйственной теме. — Знаете же знаменитую мелитопольскую черешню? Это марка, как сейчас говорят, бренд. Так вот, её здесь собирают». За несколько месяцев он, житель Днепропетровска, стал яростным местным патриотом.
В этот самый чернозём, дающий урожаи вкуснейшей черешни, положили человека, который был предшественником Василича, — главу посёлка Ивана Сушко, местного жителя. Его убили украинские диверсанты.
- Глава посёлка Михайловка Запорожской области Василич на могиле своего предшественника Ивана Сушко, убитого диверсантами ВСУ
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Гибель человека, занимавшего этот пост, Василича не испугала. Врага — украинскую «постмайданную» власть — и его методы он знает хорошо: «новое государство в бывшей УССР родилось в терроре и несёт террор».
«Они не смогли нас переиграть в 2014-м. Мы их всех обошли на выборах в Днепропетровске, всех, в том числе олигарха Игоря Коломойского. И тогда они прибегли к насилию. У них ничего нет, кроме насилия. Никакой правды за ними нет. Они не могут нас переиграть и сейчас. Поэтому пытаются убить», — объясняет Василич. Он тоже в прошлом «сепар», человек, который был вынужден покинуть родной Днепропетровск девять лет назад.
Жители Михайловки, фермеры, для Василича свои. Городской житель, он так горячо рассказывает об их проблемах и радостях, как будто всю жизнь прожил на этой земле, как будто сам из года в год сеял и собирал урожай, волновался из-за погоды, следил за оптовыми ценами на закупки сельскохозяйственной продукции.
Про себя же говорит неохотно, зато с готовностью переключается на тех, с кем столкнулся за девять лет войны, идущей с 2014-го. Всех тех, кто выбрал борьбу и не принял Украину после госпереворота.
«У меня друг. Он уже жил в сбывшейся мечте «майдана»: в Германии, с гражданством, свой бизнес. Приехал как раз в 2014-м посмотреть, что и как. Посмотрел, ужаснулся и отправился воевать в ополчение. Ранение такое было, что почти руку оторвало. В плен попал, измывались над ним. Вот чего человеку не сиделось в мирном ЕС, там, куда стремились все скакавшие? А он поехал воевать. Потому что совесть есть», — рассказывает Василич.
«Кто сепаратист? Я сепаратист? Пусть называют как хотят, но сепаратисты — это те, кто в 1991-м растащил страну на части! Я не был повстанцем, а был местным депутатом, я хотел идти законным путём. А в итоге Киев сделал врагами своих детей», — добавляет он.
Пришлось покинуть родной город, потом была служба в ополчении Донбасса, а теперь вот — работа на освобождённых территориях.
В перемене статуса — депутат, активист, объявленный сепаратистом и подрывным элементом, участник «незаконного», по версии Киева, вооружённого формирования, а сейчас представитель российской власти — Василич не видит ничего странного. Для него всё это этапы одного пути, прямого и понятного — он боролся за своё и возвращает свою землю.
«В Днепропетровск вернётесь?» — осторожно спрашиваю у него.
«Обязательно. Я так по нему соскучился! Мы вернём себе Днепропетровск. Выбора другого у нас нет», — широко улыбается Василич.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).