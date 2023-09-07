Military Watch: российские «Корнеты» могут уничтожить любой западный танк

Уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк, пишет журнал Military Watch.

«Утверждения о том, что был использован «Корнет», совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полёта снаряда. Это серьёзная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на лёгкие транспортные средства», — говорится в материале.

Отмечается, что за свою историю применения российские ПТРК уничтожали танки Abrams, Merkava и Leopard.

В статье уточняется, что «Корнет» зарекомендовал себя мощнейшей установкой.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.