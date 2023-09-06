Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

«Я могу подтвердить, что это так», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что высылать новую боевую технику для замены утраченной британская сторона не собирается.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 в районе Работина. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

По данным газеты The Guardian, уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году.