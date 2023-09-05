Guardian: Challenger 2 уничтожили в бою впервые с начала применения в 1994 году

Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году, пишет газета The Guardian.

«Ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого применения в 1994 году, хотя один из танков был уничтожен в результате дружественного огня в Ираке в 2003 году», — сообщило издание.



Газета напоминает, Британия передала Украине 14 таких танков. У королевства осталось 214 танков Challenger 2.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

Не исключено, что ВСУ могли потерять танк подразделения 82-й ОДШБр ещё на прошлой неделе.