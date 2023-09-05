Узнать больше

Guardian: Challenger 2 уничтожили в бою впервые с начала применения в 1994 году

Короткая ссылка
Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году, пишет газета The Guardian.
Guardian: Challenger 2 уничтожили в бою впервые с начала применения в 1994 году
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

«Ни один Challenger 2 не был потерян в бою с момента его первого применения в 1994 году, хотя один из танков был уничтожен в результате дружественного огня в Ираке в 2003 году», — сообщило издание.

Газета напоминает, Британия передала Украине 14 таких танков. У королевства осталось 214 танков Challenger 2.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под РаботиномПредполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

Не исключено, что ВСУ могли потерять танк подразделения 82-й ОДШБр ещё на прошлой неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить