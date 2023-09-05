Военная хроника допустила, что ВСУ могли потерять Challenger на прошлой неделе
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Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на данные подписчиков из 1430-го полка, та же бронегруппа, которая лишилась британского танка, уже давно пробовала выйти к огневым рубежам.
«За их маршрутами внимательно наблюдали, и когда наземные войска ВСУ убедились, что их не «встречает» российская артиллерия, украинские танки зашли в специально отведённую для этого зону поражения, где и были уничтожены», — говорится в публикации.
Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином.
Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.