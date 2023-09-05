Узнать больше

Военная хроника допустила, что ВСУ могли потерять Challenger на прошлой неделе

Короткая ссылка
Военная хроника предположила, что ВСУ могли потерять танк Challenger 2 подразделения 82-й ОДШБр ещё на прошлой неделе.
Военная хроника допустила, что ВСУ могли потерять Challenger на прошлой неделе
  • AP
  • © Ben Birchall/Pool

Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на данные подписчиков из 1430-го полка, та же бронегруппа, которая лишилась британского танка, уже давно пробовала выйти к огневым рубежам.

«За их маршрутами внимательно наблюдали, и когда наземные войска ВСУ убедились, что их не «встречает» российская артиллерия, украинские танки зашли в специально отведённую для этого зону поражения, где и были уничтожены», — говорится в публикации.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином.

Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить