Военная хроника проанализировала уничтожение танка Challenger 2 под Работином и то, как это может отразиться на дальнейшей ситуации в зоне СВО.

«Во-первых, как мы и рассказывали ранее, главной проблемой этих танков стало их количество. Машины применяются ограниченно и, судя по всему, в составе смешанных бронегрупп, где каждого «британца» прикрывают советские танки Т-64БВ. Выпускать западные машины в одиночку командование 82-й ОДШБр ВСУ не рискует, но пользы от прикрытия нет», — отмечается в материале.

Во-вторых, как указывает Военная хроника, танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2. Из этого можно сделать вывод, что американские M1A1 на поле боя ожидает та же участь.

«В-третьих, отправка в бой британских танков 82-й ОДШБр говорит о задействовании всех доступных ВСУ на этом участке резервов. Если британские танки (и западная тяжёлая бронетехника вообще) будут уничтожены, а ощутимых территориальных результатов наступление ВСУ не принесёт, неизбежно встанет вопрос о целесообразности зарубежных поставок таких вооружений на Украину», — добавляется в анализе.

Также примечательно, что танк (как и машины сопровождения) был уничтожен артиллерией, а не другими танками в контактном бою. Что ещё раз подтверждает ошибочность выбора командования ВСУ. Предполагалось, что эта техника будет использована как основное средство удара и прорыва обороны, но, судя по всему, эта схема дала сбой где-то в самом начале.

Ранее Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином.