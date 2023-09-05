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Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином

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Военная хроника сообщила об уничтожении первого британского танка Challenger 2 под Работином в Запорожской области.
Военная хроника сообщила о первом подбитом танке Challenger 2 под Работином
  • Legion-Media

«Машина, приписанная к резервной 82-й ОДШБр ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии», — говорится в Telegram-канале.

Ранее Военная хроника сообщала, что значительная часть танков Challenger 2 может быть применена украинской армией в Запорожской области.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

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