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Военная хроника: ВСУ могут применить танки Challenger 2 в Запорожской области

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Военная хроника пишет, что значительная часть танков Challenger 2 может быть применена украинской армией в Запорожской области.
Военная хроника: ВСУ могут применить танки Challenger 2 в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Другие направления, где могут быть применены британские ОБТ, при этом также не стоит сбрасывать со счетов, однако пересечённая местность не слишком удобна для применения танков Challenger 2», — говорится в разборе.

Отмечается, что Challenger 2 были переданы 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, украинские войска пока не применяли их в боевых действиях.

В разборе говорится, что всего ВСУ получили 14 танков данного типа, в частности одну танковую роту плюс инженерные и ремонтно-эвакуационные машины.

Также сообщается, что танкам Challenger 2 из-за их большой массы нужны особые танковозы, мостоукладчики и инженерное обслуживание.

«Это наводит на мысль, что первое появление танков Challenger 2, вероятно, будет обозначать главное направление удара ВСУ», — пишет Военная хроника.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска держат британские танки Challenger 2 в резерве.

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