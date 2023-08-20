Business Insider: Киев решил ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве
Об этом информирует портал Business Insider.
«Украинские генералы решили выложить все свои фишки на стол, предложив всё, что они намерены использовать», — сказал Кларк.
При этом он выразил мнение, что контрнаступление продлится ещё два месяца.
Ранее журналист Юлиан Репке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.
В NYT выразили предположение, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.