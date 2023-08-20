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Business Insider: Киев решил ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве

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Украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве, сообщил аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк.

Об этом информирует портал Business Insider.

«Украинские генералы решили выложить все свои фишки на стол, предложив всё, что они намерены использовать», — сказал Кларк.

При этом он выразил мнение, что контрнаступление продлится ещё два месяца.

Ранее журналист Юлиан Репке заявил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.

В NYT выразили предположение, что США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева.

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