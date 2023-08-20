Узнать больше

NYT: США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева

Короткая ссылка
В министерстве обороны США ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, с целью нарастить производство боеприпасов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении», — говорится в статье.

По данным газеты, это позволит Вашингтону и его союзникам «наверстать и поддерживать» производство.

Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.

Также сообщалось, что республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить