NYT: США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.
«Чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении», — говорится в статье.
По данным газеты, это позволит Вашингтону и его союзникам «наверстать и поддерживать» производство.
Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.
Также сообщалось, что республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ.