NYT: США ждут зимы, чтобы во время «затишья» восполнить запасы вооружений Киева

В министерстве обороны США ждут прихода зимы, надеясь на снижение интенсивности боевых действий на Украине, с целью нарастить производство боеприпасов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении», — говорится в статье.

По данным газеты, это позволит Вашингтону и его союзникам «наверстать и поддерживать» производство.

Ранее в конгрессе США обвинили администрацию президента Джо Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам.

Также сообщалось, что республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ.