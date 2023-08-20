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Politico: республиканцы могут ужесточить правила выделения помощи ВСУ

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Республиканцы в конгрессе США, выступающие против выделения дополнительной помощи Украине, могут потребовать создать специальный орган для контроля за финансированием ВСУ.

Об этом пишет Politico.

«Мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами», — говорится в статье.

По данным издания, даже проукраински настроенные члены партии воздерживаются от новых ассигнований для киевских властей.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву.

Также член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин отметила, что США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь американцам.

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