Посол Антонов: американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву
Информация об этом опубликована в Telegram-канале российского диппредставительства.
«На фоне провала разрекламированного «контрнаступления» предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев», — сказал посол.
При этом он отметил, что администрация США принимает всё новые и новые «безумные решения».
По словам Антонова, Вашингтон делает «безответственные и лишённые всяких оснований заявления».
Ранее Антонов заявил, что санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы.
Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США.