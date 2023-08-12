Антонов: санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее», — сказал посол.
При этом он добавил, что Вашингтону не удалось обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет России.
Ранее Антонов заявил, что новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию.
Также он назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах.