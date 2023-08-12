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Антонов: санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной финансовой системы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее», — сказал посол.

При этом он добавил, что Вашингтону не удалось обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет России.

Ранее Антонов заявил, что новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию.

Также он назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах.

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